مستقبل وطن الإسكندرية ينظم حملة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا فى المنشية

جدة - نرمين السيد - نظم حزب مستقبل وطن فى الإسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية، حملة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، فى المنشية، بوسط المدينة، تحت رعاية النائب سامح الشيمى، عضوى مجلس الشيوخ، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة فى الإسكندرية.





وقال النائب رزق راغب ضيف الله - فى تصريح اليوم الأربعاء - إن أمانة الحزب بالإسكندرية أطلقت هذه الحملة لمساعدة أهالينا بالإسكندرية على تلقى لقاح كورونا، وذلك فى إطار توجه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تطعيم أكبر عدد من المواطنين، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعى للحزب تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

من جانبه، قال النائب سامح الشيمى، إن الحملة جاءت بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، بقيادة دكتور سعيد السقعان، وكيل الوزارة، لتيسير حصول المواطنين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالمحافظة، ولاقت إقبالاً كبيرًا من المواطنين لأخذ اللقاح، حيث تم تطعيم حوالى 500 شخص فى يوم واحد.

وأشار "الشيمى" إلى أن التطعيم يتم فى نفس يوم حضور المواطن الراغب فى أخذ اللقاح إلى مقر الحملة بعد تسجيل بياناته وإرسالها للصحة لتسجيلها على النظام الخاص بذلك بموقع الوزارة، متوجها بخالص الشكر لجيش مصر الأبيض، ولمديرية الصحة بالإسكندرية بقيادة الدكتور سعيد السقعان، على جهودهم وخاصة فى تلك الفترة العصيبة التى يمر بها العالم أجمع.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن حزب مستقبل وطن يأخذ على عاتقه مساندة ودعم الدولة فى جميع مبادراتها وتحركاتها التى تستهدف حياة وسلامة المواطنين، ويأتى ذلك فى إطار السياسة العامة، التى ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات أهالينا والتخفيف عنهم.