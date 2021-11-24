جدة - نرمين السيد - وهنأ البابا تواضروس -خلال عظته- جموع الأقباط فى مصر والخارج ببدء صوم الميلاد المجيد، قائلا: "فى البداية أحب أن أهنئكم ببداية صوم الميلاد المجيد.. الصوم الذى نعتبره أول أصوام السنة الكنسية، ونختم به السنة ونستقبل به العام الجديد، وهو صوم يبدأ فى النصف الثانى من شهر هاتور وبيستكمل خلال شهر كيهك حتى يوم 29 منه".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية بدير الأنبا بيشوى فى وادى النطرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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