هذا، وأشاد مسئولو شركة ميرسك بالدعم المقدم إليهم من الجانب المصرى، وكذا بالتعاون القائم مع كل من هيئة قناة السويس وشركة قناة السويس للحاويات على مدى السنوات الخمس الماضية، كما أثنو على الطفرة التنموية الملموسة التى تشهدها مصر لاسيما ما يتعلق بتطوير شبكات البنية التحتية والطرق بما يضاهى المواصفات العالمية وخصوصا فى المناطق المحيطة بقناة السويس، بما يجعل مصر وجهة لاجتذاب مزيد من الاستثمارات.
كما ثمن مسئولو الشركة تعامل مصر الناجح مع الأزمة السابقة للسفينة "إيفرجيفين"، وكذا حرصها المستمر على تذليل أية عقبات قد تواجه أعمال الشركة بصورة سريعة وفعالة.
وقد تم الاتفاق فى ختام المقابلة على مواصلة التنسيق والتشاور بين السفارة فى كوبنهاجن وشركة ميرسك للعمل على تعزيز الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، والتحضير لزيارة مرتقبة من قبل مسئولى الشركة إلى مصر للوقوف على آخر مستجدات الأعمال وتطوراتها، ودراسة وتنسيق الخطط المستقبلية للشركة بمصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير المصرى بالدنمارك يلتقى نائب رئيس مجلس إدارة ميرسك العالمية للشحن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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