تعليم الغربية: بدء تلقى طلاب الثانوية لقاح كورونا بجميع الإدارات

جدة - نرمين السيد - أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية؛ بدء حملة تطعيم طلاب المرحلة الثانوية من سن 15 وحتى 18 عاما بلقاح فيروس "كورونا"؛ وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة الغربية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.





وأضاف وكيل الوزارة - فى تصريح اليوم الأربعاء - أن حملة التطعيم مستمرة على مستوى جميع الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة حتى تلقى جميع طلاب المرحلة الثانوية لقاح "كورونا". وأوضح حسن أن هناك خطة عمل لاستيعاب جميع الطلاب بجميع المدارس الثانوية والتى تشمل التعليم العام والفنى فى الإدارات العشر.

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