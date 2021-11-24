الصحة: الفئات المستهدفة من جرعة ثالثة للقاح كورونا كبار السن والفرق الطبية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ، إن الفئة المستهدفة من الجرعة الثالثة للقاح كورونا، هم الفرق الطبية والأكثر عرضا للمرض هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأضاف عبدالغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة، الذي يبث على شاشة "ETC"، اليوم، الاربعاء، أن الدراسات أثبتت أن اللقاح يحسن المناعة وهو ما يساهم فى مواجهة فيروس كورونا والتصدى للفيروس، وتقليل الحالات الخطيرة من الإصابات.
وتابع متحدث وزارة الصحة، أن الحكومة أعلنت اليوم استخدام الجرعة الثالثة التعزيزية من لقاحات كورونا، وهى اختيارية، لكن وزارة الصحة تنصح بها في ظل الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
وفى وقت سابق قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الجرعة التعزيزية اختيارية لكن وزارة الصحة توصى بها كون الدراسات الطبية العلمية أثبتت أن لها فائدة كبيرة فى زيادة المستوى المناعى عند تلقيها، مشدداً على أن القيادة السياسية سعت من أجل توفير كافة أنواع اللقاحات بمصر وبكميات كبيرة، وتابع:"مصر تكاد تكون الدولة الوحيدة التى بها كافة اللقاحات".
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