توقف "90 دقيقة" لإصابة بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء الفاصل ونقلها للمستشفى

أعلنت قناة المحور في بيان رسمي توقف استكمال إذاعة حلقة الليلة من برنامج "90 دقيقة" لإصابة الإعلامية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء الفاصل، تم نقلها على إثرها إلى المستشفى، وذلك بعدما عرضت بسمة وهبة بالفقرة الأولى للبرنامج تقريراً عن الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن فى تواصل قوافل المساعدات المقدمة من الحزب لأهالى محافظة أسوان من أجل مساندة المتضررين من السيول.

كما ناقشت فى الفقرة الثانية من البرنامج أزمة أغانى المهرجانات، وقالت إن هناك جدالا حول أغاني المهرجانات في المجتمع المصري، مضيفة: "الجدل حول مطربي المهرجانات عاد بقوة بسبب قرار هاني شاكر بمنع بعض مطربي المهرجانات، وأن قرار هاني شاكر لا يخص كل مطربى المهرجانات ولكن منع عددا منهم الذين لم يلتزموا بضوابط العمل في نقابة الموسيقيين".

وأكملت بسمة وهبة: "أنا معجبة بلون المهرجانات لكن مع تواجد كلمات محترمة، ومنذ عامين ظهرت أغنية بنت الجيران التي لفتت نظرنا لـ لون المهرجانات، وطالبنا الفنان هاني شاكر بإنشاء شعبة لمطربي المهرجانات في النقابة كي يكون هناك ضوابط واضحة لشكل ونوعية كلمات المهرجانات ولضبط هذا اللون".

كما حذرت على جانب آخر من أغاني الراب قائلة: "لدي تحفظ كبير ضد أغاني الراب ونحذر بقوة منها"، وعرضت مجموعة من أغانى الراب بها الكثير من الألفاظ الخارجة عن قيم المجتمع المصري، وأهدت هذا الفيديو لـ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.

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