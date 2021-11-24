رئيس لجنة الإغاثة بأسوان: تسكين 83 أسرة من متضررى السيول حتى الآن

قالت مرفت السمان، رئيس لجنة الإغاثة والمساعدات بديوان عام محافظة أسوان، إنه وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تم تسكين 83 أسرة من متضررى السيول، التى عمت المحافظة خلال موجة الطقس السيئ بحى السلام، مشددة على أن الدولة بكافة مؤسساتها مهتمة بضرورة توفير حياة كريمة ولائقة بالمصريين، وتابعت: "قلنا للمتضريين تعالوا حتى لو بشنطة هدومكم".
وأضافت "مرفت السمان"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الوحدات السكنية تم تشطبيها على أعلى مستوى وفرشها بالكامل وتوفير كافة الأجهزة الكهربائية بها.
وأكدت رئيس لجنة الإغاثة والمساعدات بديوان عام محافظة أسوان، أن المحافظة وفرت 504 وحدات تم إشغال 108 فقط حتى الآن، مناشدة المواطنين والأهالى ممن تضررت منازلهم أو انهارت التوجه إلى المحافظة من أجل التسجيل والحصول على وحدتهم على الفور.
من جانبه، قال سمير كريم، أحد الأهالى الذين تم تسكينهم، إنه استلم وحدته السكنية بعدما أنهار منزله خلال أزمة السيول، مشدداً على أن الوحدة مجهزة على أعلى مستوى ومفروشة بشكل كامل، وتابع: "كل حاجة موجودة ومفيش أي حاجة ناقصة.. تشطيب كامل بكل حاجة بوتاجاز وتليفزيون وغسالة والأجهزة كلها موجودة"، موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، وكافة المسؤولين الذين يهتمون بحياة المصريين.
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