/662906/رابطة-الأندية-المحترفة-توجه-تحذير-لأندية-الدوري-الممتاز-والمشجعين

أكد النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، على أندية الدوري المصري الممتاز، انه لن يكون هناك تخفيف او تقليل من عقوبة على أي نادي أو جمهور، لم يلتزم بقواعد الحضور والمشاركة في البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة بحرمان 349 مشجع، في بطولة الدوري المصري، من الحضور في مبارتين متتاليتين بالدوري.

وجاء ذلك عقب مراجعة شريط الفيديو الخاص بمباراة غزل المحلة والنادي الأهلي، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري العام.

تصريحات رئيس الرابطة

وقال دياب خلال تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد: "إدارة المسابقات قررت داخل الرابطة حرمان 349 من جماهير الأهلي لمدة مباراتين بسبب عدم احترام النشيد الوطني في مباراة غزل المحلة".

وأضاف: "حذرنا الأندية من تكرار هذا الأمر لأنه لو تكرر قد تصل العقوبة لدى الجماهير بعدم الحضور مجددًا".

وتابع: "أي مشجع لأي فريق في الدوري سيرتكب مثل هذا الخطأ مرة أخرى سيتم منعه من دخول الاستاد حتى نهاية الموسم".

لائحة العقوبات

وأكمل: "لدينا لائحة عقوبات تسير عليها الأندية، هناك عقوبات تخص النادي وهناك أشياء تخص الأداب العامة وهذه تخص المشجعين".

وأتم: "جميعاً سعداء بعودة الجماهير، وهناك مكتسبات على أرض الواقع، والعقوبة التي صدرت ضد الجماهير اليوم شيء تربينا عليه، هذه عقوبة انضباطية".

إيقاف 349 مشجع لمبارتين بالدوري

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة بحرمان 349 مشجع، في بطولة الدوري المصري، من الحضور في مبارتين متتاليتين بالدوري.

وجاء ذلك عقب مراجعة شريط الفيديو الخاص بمباراة غزل المحلة والنادي الأهلي، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري العام.

ظهر في فيديو المباراة قيام جماهير النادي الأهلي في استاد غزل المحلة، بالهتاف والغناء، أثناء عزف السلام الوطني، قبل انطلاقة المباراة.

وعلى ضوء ذلك قامت إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفه، بالحصول على عدد وبيانات جماهير النادي الأهلي، والبالغ عددها 349 مشجع، وجاء ذلك من خلال شركة تذكرتي.