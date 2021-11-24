/662911/دوري-أبطال-أوروبا-انتهاء-الشوط-الأول-بالتعادل-السلبي-بين-مانشستر-سيتي-وباريس-سان-جيرمان

انتهى الشوط الأول بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بالتعادل السلبي بدون أهداف، على ملعب "الاتحاد"، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المحموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهد الشوط الأول سيطرة من مانشستر سيتي على مجرياته وكان الأقرب للتسجيل، حيث أضاعوا مهاجموا الفريق أكثر من كرة كادت أن تنهي الشوط بالتقدم لهم.

بينما ظهر باريس سان جيرمان بشكل غير جيد وقدموا أداء دفاعي، بعد هجوم المان سيتي عليهم بشراسة، ولكن انتهى في الأخير شوط اللقاء بالتعادل السلبي.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

الدفاع: نونو مينديز، ماركينيوس، برسنيل كيمبيمبي، أشرف حكيمي.

الوسط: أدريسا جايي، لياندرو باريديس، أندير هيريرا.

الهجوم: نيمار دا سيلفا، كيليان مبابي، ليونيل ميسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: دوناروما، فرانكي، سيرجيو راموس، داجبا، ديالو، كيهرير، دانيلو، فينالدوم، فيراتي، دينا إيمبيمبي، إيكاردي ودي ماريا.

تشكيل مانشستر سيتي:

حارس: إيديرسون مورايش.

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – جون ستونز – جواو كانسيلو.

الوسط: رودريجو – إلكاي جوندوجان – أوليكاسندر زينشينكو.

الهجوم: رياض محرز – بيرناردو سيلفا – رحيم ستيرلنج.

موقف الفريقين في المجموعة:

ويدخل مانشستر سيتي لقاء اليوم وهو يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، ويحل باريس سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

يتصدر الدولي الجزائري رياض محرز ترتيب الهدافي في صفوف مانشستر سيتي، برصيد 4 أهداف، بالرغم من عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق في الفترة الأخيرة.

ويتصدر الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي ترتيب هدافي باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، برصيد 3 أهداف، كانت شباك مانشستر لها النصيب في هدف منهم.

نتيجة مباراة الذهاب

ويحل باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاًعلى مانشستر سيتي، بعد تحقيق الفوز في لقاء الذهاب بالجولة الفانية بدور المجموعات بدوري الأبطال، بنتيجة هدفين دون رد.

وافتتح إدريسا جاي سجل التهديف في وقت مبكر في المباراة في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، ليؤكد على قوة إمكانية فريقه امام رفاق بيب جوارديولا.

سجل ليونيل ميسي الهدف الفاني في المباراة ليؤكد على نتيجة الفوز، في لقاء الذهاب على ملعب حديقة الامراء بباريس.

قائمة باريس لمواجهة مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: نافاس، دوناروما، فرانكي.

الدفاع: حكيمي، راموس، كيمبيمبي، ماركينيوس، داجبا، ديالو، كيهرير، نونو مينديز.

الوسط: فيراتي، باريديس، دانيلو، فينالدوم، هيريرا، جايي، دينا إيمبيمبي.

الهجوم: مبابي، إيكاري، نيمار، ميسي، دي ماريا.

تصريحات ليونيل ميسي

قال ميسي في تصريحات لصحيفة "ماركا"، "الحقيقة، أنني لا أعرف، فقط هو من يعرف ما يدور في رأسه، لا يمكنني سوى قول إنني سعيد لأننا معًا هذا الموسم".

أضاف نجم باريس سان جيرمان، "كيليان لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا”.

ليونيل ميسي، أكد خلال المقابلة الصحفية مع مجلة سبورت الإسبانية، أنه يتمنى العودة من جديد إلى برشلونة، ولكن أن تكون هذه المرة على مقعد الإدارة الفنية للفريق.