/662912/التعادل-السلبي-يحسم-نتيجة-الشوط-الأول-بين-ليفربول-وبورتو-بدوري-الأبطال

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين ليفربول وبورتو البرتغالي، في لقاء الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سجل ليفربول الهدف الوحيد في الشوط الأول في المباراة، في الدقيقة 35 من عمر المباراة، ولكن حكم المباراة يلغي لهدف بداعي التسلل على ساديو ماني صاحب الهدف.

وشهد الشوط الاول من المباراة على سيطرة كامل من فريق ليفربول على احداث المباراة، وتراجع الفريق الضيف بورتو، والإعتماد على الهجمات المرتده.

ويبحث ليفربول في هذه النسخة عن التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد التتويج بها في موسم 2019، ويعتبر الريدز هو الفريق الأقوى في هذه النسخة مع بايرن ميونخ وتشيلسي.

تشكيل ليفربول لمواجهة بورتو:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: نيكو ويليامز، جويل ماتيب، كوناتي، تسيميكاس.

خط الوسط: مورتون، تشامبرلين، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، مينامينو، ساديو ماني.

بدلاء ليفربول أمام بورتو

أدريان، كيليهر، فابينيو، فان دايك، ميلنر، هندرسون، جوتا، روبرتسون، أوريجي، فيليبس، أرنولد.

القنوات الناقلة للمباراة:

وتذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة ليفربول وبورتو على beIN Sports Premium 2.

ويدخل الريدز المباراة وهو يحتل صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، ويأتي بورتو بالمركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط .

وكان ليفربول فاز بثنائية نظيفة، أمام أتليتيكو مدريد الإسباني، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.