/662913/محمد-معروف-يدير-مباراة-الزمالك-وسيراميكا-كليوباترا-بالدوري

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، للدولي محمد معروف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك، مساء الخميس، على ملعب المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان" لحساب مباريات الجولة السادسة للدوري المصري.

وتعادل الزمالك في المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي بهدف لكل فريق، بينما خسر سيراميكا أمام فاركو الصاعد حديثاً بهدف نظيف.

ويعاون محمد معروف في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا كلا من، سمير جمال، محمد عبد المجيد، وعاطف حسين حكماً رابعا.

بينما يتواجد على تقنية الفيديو كلا من، محمد الحنفي ومحمد أبو الرجال.

قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا.. عودة بن شرقي

أعلن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة أشرف بن شرقي بعدما غاب في اللقاء الماضي أمام البنك الأهلي بسبب الإصابة التي لحقت به.

وجائت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - أحمد أبو الفتوح- محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي - حازم إمام.

خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - أيمن حفني.

الهجوم : عمر السعيد - سيف الدين الجزيري.

تغير ملعب مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز

يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، الخميس المقبل في الساعة الرابعة مساء، في لقاء الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تغير ملعب الزمالك وسيراميكا كليوباترا، من ملعب بتروسبورت، لملعب عثمان أحمد عثمان.

بيان رابطة الأندية

"قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة إقامة مباراة سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك في الأسبوع السادس من الدوري المصري، والمقرر إقامتها يوم الخميس في تمام الرابعة عصرًا على ملعب عثمان أحمد عثمان (المقاولون العرب) بدلًا من بتروسبورت".