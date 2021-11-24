/662914/محمود-البنا-يدير-مباراة-الأهلي-وسموحة-بالدوري

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام مباراة الأهلي وسموحة، مساء الخميس، على ملعب الأهلي وي السلام، لحساب مباريات الجولة السادسة للدوري المصري.

وتمكن الأهلي أن يحقق الفوز في المباراة الأخيرة أمام غزل المحلة بصعوبة شديدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تم تأجيل مباراة سموحة وطلائع الجيش بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويعاون محمود البنا في مباراة الأهلي وسموحة كلا من، هاني خيري، محمد محمود لطفي، ومحمد وفا حكماً رابعا.

بينما يتواجد على تقنية الفيديو كلا من، محمد دسوقي، وهشام الدسوقي.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة بالدوري.. استمرار استبعاد كهربا

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه استعدادًا لمباراة الدوري الممتاز أمام فريق سموحة، والمحدد لها الرابعة عصر غدٍ ضمن منافسات الجولة السادسة للبطولة.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة:

وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، لويس ميكيسوني، محمد هاني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمباراة سموحة. وكان الفريق قد خاض مرانه الرئيسي مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سموحة. وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين، تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الغد.

بيتسو موسيماني

كما عقد بيتسو موسيماني جلسة أخرى مع سامي قمصان مدرب الفريق لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالمباراة.

وبعد ذلك قاد كابليو رانجواجا مخطط الأحمال البدنية تدريبات بدنية متنوعة للاعبين في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة سموحة غدًا.

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من خمس مباريات، حيث فاز على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة.