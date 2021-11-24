رئيس دينية النواب لـ دوت الخليج: خلل السوشيل ميديا والفوتوشوب يؤكد أهمية الوعي قبل السعي

/662916/رئيس-دينية-النواب-لـ-تحيا-مصر-خلل-السوشيل-ميديا-والفوتوشوب-يؤكد-أهمية-الوعي-قبل-السعي

قال النائب الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أننا نمتلك قواعد الفكر عبر القرون ، وليس في عصرنا فقط، مشيرا إلى ان هذه القواعد تقول كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، موضحا انه يجب ان يكون هناك توعية للمواطن بعدم نشر الشائعات وعدم التسرع في الاحكام.

دوت الخليج

واستشهد الدكتور علي جمعة خلال حواره بموقع دوت الخليج، بقول الله تعالى:" لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتكم تعلمون".

وتابع جمعة أنه اثناء الاتصال مع الجماهير، :"نؤكد على قاعدة عدم التصديق لكل ما يقال، وان يكون التقييم والتمعن في الأمر عند سماعه وعدم تصديقه حتى يرى الأمر على حقيقته".

علي جمعة: خلل السوشيل ميديا والفوتوشوب يؤكد أهمية الوعي قبل السعي

وأشار رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، الدكتور علي جمعة إلى انه يوجد خلل في السوشيال ميديا والفوتشوب، حيث يوجد خداع يتطلب أن يكون هناك وعي دائم من المتعاملين معه.

ونوه إلى ان الدولة ترد على الشائعات الأن، مشيرا إلى اهمية ذلك في توعية المواطننين، بالحقيقة.

هذا وتحدث النائب علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن دور بيت العائلة المصرية فى وأد الفتنة الطائفية وعمله على حل العديد من النزاعات لتوحيد النسيج المجتمعي.

بيت العائلة المصرية فكرة طيبة لجمع القوى الوطنية في مصر

وقال النائب علي جمعة عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن بيت العائلة المصرية فكرة طيبة لجمع القوى الوطنية في مصر، ، وجود تعاون من قبل الطوائف المسيحية وعلماء الأزهر والمنضمين له.

رئيس دينية النواب: معندناش أديان كتيره زي الهند

وأشار إلى اننا في مصر نتميز بعدم وجود اديان متعددة مثل الهند، والذي بها أكثر من 300 ملة مما يتسبب في خلق ازمات في الحياة، موضحا ان مصر بها عنصري الامة، الاسلام والمسيح، حيث انهم وقفوا دائما بجانب بعض، وتميزو بالوطنية، مضيفا:" معندناش أديان كتيره واليهود لايتجاوز عددهم ٦٠واحد في مصر".

وأشار جمعة إلى ان بيت العائلة المصري ينبغي أن يكون دوره فعال أكثر من ذلك وان يخطو خطوات أكثر فاعليه، حيث أن دوره جيد ولكن نطمح إلى الأفضل.