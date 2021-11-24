علي جمعة:«لا نربي منافقين واللي عايزه تتنقب تتنقب واللي مش عايزه بلاش».. فيديو

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قال الدكتور علي جمعة رئيس لحنة الشئون الدينية، أن تجريم النقاب ليس قضية تشغل البال، مضيفا:" ليست قضية ومكانها ليس بالسوشيالل ميديا".

دوت الخليج

وتابع جمعة خلال حواره مع موقع دوت الخليج:" اللي عايزة تتحجب تتحجب واللي عايزة تتنقب تتنقب، والي مش عايز فهذه حرية شخصية".

وأشار إلى أن الحجاب فريضة، ولكن تطبيقها به حرية للمراة في التنفيذ، منوها أن هذا الحكم من يتبعه يكون له الأجر والثواب، ومن لا يتبعه فهذا الأمر يرجع له.

علي جمعة: لا نربي منافقين اللي عايزه تتنقب تتنقب واللي مش عايزه بلاش

وأكد:" نحن لا نربي منافقين، اللي عايز يعمل حاجة يعملها من قلبه، وليس بالاجبار".

وقال النائب الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الديينة، بمجلس النواب، أن جرائم القتل في مصر لم تزداد عن معدلها الطبيعي، موضحا انه ما زاد وتغير في الأمر هو الزيادة السكانية الكبيرة التي وصلنا لها، حيث أن رقم 100 مليون رقم كبير.

علي جمعة: جرائم الأزواج زادت بزيادة السكان

وتابع جمعة :" الجرائم معدلها ثابت ولكن من الطبيعي أنه مع زيادة السكان زيادة أعداد الجرائم معها".

وأكمل النائب علي جمعة ان التقنيات الحديثة جعلت ما كان خفيا ظاهرا:" قائلا ان قديما كانت جرائم القتل لا يتم حصرها بشكل كامل سوا حالة واحدة أو اثنين، أما الان فكل الجرائم التي تتم يتم حصرها بالكامل وعلانيتها ".

جرائم الاعتداءات الزوجية في مصر لم تزيد والسبب في علانيتها السوشيل ميدي

وأشار رئيس اللجنة الدينية إلى أنه يوجد ما يسمى برقم التماس هو رقم يفيد بأن التعداد السكاني السليم لا يتخطى 40 مليون، مضيفا أننا الان اصبحنا نفوقه بضعفين.