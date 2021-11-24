محمد صلاح يسجل هدف عالمي في شباك بورتو بدوري أبطال أوروبا «فيديو»

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سجل محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي الهدف الثاني في شباك بورتو البرتغالي بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن النجم المصري محمد صلاح أن يسجل هدف عالمي في شباك بورتو، ليؤمن النتيجة لصالح الريدز، ثم يغادر الملعب بعد ذلك من أجل الراحة استعدادا للمباريات القادمة.

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة بورتو بدوري الأبطال

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة، بورتو البرتغالي، في لقاء الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويبحث ليفربول في هذه النسخة عن التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد التتويج بها في موسم 2019، ويعتبر الريدز هو الفريق الأقوى في هذه النسخة مع بايرن ميونخ وتشيلسي.

تشكيل ليفربول لمواجهة بورتو:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: نيكو ويليامز، جويل ماتيب، كوناتي، تسيميكاس.

خط الوسط: مورتون، تشامبرلين، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، مينامينو، ساديو ماني.

بدلاء ليفربول أمام بورتو

أدريان، كيليهر، فابينيو، فان دايك، ميلنر، هندرسون، جوتا، روبرتسون، أوريجي، فيليبس، أرنولد.

القنوات الناقلة للمباراة:

وتذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة ليفربول وبورتو على beIN Sports Premium 2.

ويدخل الريدز المباراة وهو يحتل صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، ويأتي بورتو بالمركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط .

وكان ليفربول فاز بثنائية نظيفة، أمام أتليتيكو مدريد الإسباني، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

نتيجة ليفربول وآرسنال بالدوري الإنجليزي

حقق ليفربول فوز كبير على نظيره أرسنال بنتيجة 4/0 على ملعب "أنفيلد"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم ليفربول لقاء قوي وكبير، واٍتطاع من خلاله أن يحسم اللقاء لصالحة بقيادة النجم المصري محمد صلاح الذي عاد للتهديف مرة أخرى.

وأفتتح ماني الهدف في الدقيقة 39 من مجريات الشوط الذي شهد سيطرة كبيرة من رفقاء محمد صلاح.

وفي الشوط الثاني عزز جوتا بالهدف الثاني في الدقيقة 52، وجاء الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثالث في الدقيقة 73 بعد تمريرة رائعة من ساديو ماني، ويؤكد مينامينو الفوز بالهدف الرابع في الدقيقة 77.

لينتهي اللقاء بفوز كبير وعريض من الريدز على أرسنال، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 25 في المركز الثاني، بينما يتوقف رصيد الجانرزعند النقطة رقم 20 بالمركز الخامس.