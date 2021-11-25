تاج الدين: نسعى لتطعيم 40% من المواطنين بلقاح كورونا قبل نهاية 2021

جدة - نرمين السيد - وقال تاج الدين -خلال اتصال هاتفى مع قناة "إم بى سى مصر" الفضائية مساء اليوم الأربعاء: "نسعى إلى تطعيم 40% من المواطنين بلقاحات كورنا قبل نهاية 2021، وهناك إقبال كبير من للحصول على اللقاح فى الفترة الأخيرة"، مشيرا إلى أن جميع اللقاحات لها مدة فاعلية من 6 إلى 9 أشهر، وبدأت الدول التى منحت لقاحات لمواطنيها منذ فترة كبيرة إعطاء الجرعة الثالثة أو المعززة.

وأوضح أن الجرعة الثالثة ستمنح للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وسيحصل عليها أولا الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن الدولة على وشك الانتهاء من الموجة الرابعة لفيروس كورونا وبدأ العد التنازلى لنهايتها، مؤكدا استمرار الدولة فى تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا التى تقلل خطورة الإصابة بالفيروس ولا تمنع الإصابة، ما يستدعى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.