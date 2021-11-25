شروط حجز شقق إسكان عصفور الجنة في 1 ديسمبر وبتقسيط حتى 12 عام

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محمد سياف - ابو ظبي - بدأ بيع كراسات شروط الحجز لدى مشروع شقق إسكان عصفور الجنة من قبل جهاز التعمير المركزي الذي يتبع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في مدينة أكتوبر، تلك المشروع الذي سيتم طرح ما يقرب 118 وحدة سكنية جاهزة على أن يتم تسليمها كاملة المرافق السكنية والتشطيب، وقد وفرت العديد من المساحات المتنوعة، وقد أتاح الجهاز تسهيلات كثيرة للمواطنين بناءً على رغباتهم وإمكانياتهم، والآن سنتعرف على مساحات وأسعار هذه الوحدات تحديدًا نظام السداد

حجز شقق إسكان عصفور الجنة في 1 ديسمبر

بدأ جهاز التعمير المركزي ببيع الكراسات الخاصة بشروط حجز وحدات سكنية لدى مشروع عصفور الجنة في مدينة أكتوبر، وقد سهلت الحكومة نظام السداد على المواطنين حسب الرغبة والإمكانيات المادية.

يتم شراء كراسة شروط بمبلغ 300 من مقر الجهاز في حلوان منذ الأمس الثلاثاء 23 من نوفمبر 2021 على أن تتم المعاينة كل يوم ما عدا الجمعة في مدينة السادس من أكتوبر، بحيث يتم الحجز من يوم 1 ديسمبر لعام 2021 بحيث يكون تخصيص الوحدات بأسبقية دفع جدية الحجز.

شروط تخصيص شقق الإسكان

ومن الشروط التي يجب التعرف عليها قبل حجز شقق عصفور الجنة ما يلي:

سداد 10% بشكل مبدئي كجدية حجز حال التقدم للحصول على شقة سكنية.

يشترط سداد دفعة 10% في غضون أسبوع من دفع جدية الحجز.

سداد نسبة 25% كدفعة استلام في غضون شهرين من دفع جدية الحجز.

فإذا تم السداد بصورة فورية سيتم سداد نسبة 50% الباقية في غضون 3 شهور من التاريخ المحدد للتخصيص مع حصوله على خصم 3%.

أما إذا كان نظام السداد بالتقسيط في صورة أقساط فيتم سداد 50% الباقية على كل 5 سنوات أو 10 سنوات أو 15 سنة في ضوء رغبات والإمكانيات المادية للعميل إلى جانب إضافة فائدة 7%.

أسعار ومساحة الشقق السكنية

تختلف أسعار الشقق السكنية بناءً على مساحاتها المتعددة؛ فهناك مساحة 76 متر، و80 متر، و81 متر، و137 متر، في حين أن الأسعار جاءت على هذا النحو 5375 جنيه، و5477 جنيها و5537 جنيها كما يكمن الاختلاف حسب دور الشقة كالتالي: