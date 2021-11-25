علي جمعة يفسر لـ دوت الخليج حديث النبي «تناكحو تكاثرو»: تكاثرنا خلاص «فيديو»

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تحدث النائب الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال حواره مع موقع دوت الخليج الاخباري، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمر الديب، عن اشكالية الزيادة السكانية وما تمثله من خطورة على المجتمع والتنمية.

دوت الخليج

وتابع النائب الدكتور علي جمعة حديثه:" نقطة التماس المتوازنة للزيادة السكانية تتمثل في رقم 40 مليون نسمة، موضحا انه مع بداية تولي الرئيس حسني مبارك في أوائل الثمانينات نادى بالحد من الزيادة السكانية وقال:" كفاية كده".

علي جمعة يتحدث لتحيا مصر عن الزيادة السكانية

وتابع:” ولكن بعد اربعين سنة من هذا الأمر وصلنا إلى 100 مليون نسمة والرقم زاد بمعدل كبير، بالإضافة إلى المصريين المتواجدين بالخارج والخارجين عن النسبة المحسوبة.

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وأشار الدكتور علي جمعة إلى ان هناك اناس يقومون بانجاب خمسة أطفال دون أن يكون قادر على رعايتهم قائلا:" بيخلف بالخمسه وهو مش لاقي ياكل، اللي اتربى على موضوع العزوة وكثرة الانجاب لازم يغير تفكيره ليتواكب مع التطورات".

علي جمعة يفسر لـ دوت الخليج حديث النبي «تناكحو تكاثرو»: تكاثرنا خلاص

وعن استشهاد عدد من الناس بشان حديث النبي عليه الصلاوة والسلام بشأن التكاثر قال جمعة:" نحن تكاثرنا بالفعل، وتخطينا امر التكاثر خلاص، حيث أمر التكاثر تم تنفيذه بالفعل ووصلنا إلى النسبة الأكبر، وبالتالي كل ما زاد عن حده ينقلب إلى ضده".

وربط النائب الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الديينة، بمجلس النواب، زيادة نسبة جرائم القتل بالزيادة السكانية، موضحا أن جرائم القتل في مصر لم تزداد عن معدلها الطبيعي، منوها ان ما زاد وتغير في الأمر هو الزيادة السكانية الكبيرة التي وصلنا لها، حيث أن رقم 100 مليون رقم كبير.

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وتابع جمعة :" الجرائم معدلها ثابت ولكن من الطبيعي أنه مع زيادة السكان زيادة أعداد الجرائم معها".

وأكمل النائب علي جمعة ان التقنيات الحديثة جعلت ما كان خفيا ظاهرا:" قائلا ان قديما كانت جرائم القتل لا يتم حصرها بشكل كامل سوا حالة واحدة أو اثنين، أما الان فكل الجرائم التي تتم يتم حصرها بالكامل وعلانيتها ".

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وأشار رئيس اللجنة الدينية إلى أنه يوجد ما يسمى برقم التماس هو رقم يفيد بأن التعداد السكاني السليم لا يتخطى 40 مليون، مضيفا أننا الان اصبحنا نفوقه بضعفين.