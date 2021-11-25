/662922/مانشستر-سيتي-يقلب-الطاولة-على-باريس-سان-جيرمان-ويحقق-الفوز-بدوري-أبطال-أوروبا

تمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قلب الطاولة، وتحقيق الفوز على حساب باريس سان جيرمان، بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ الشوط الأول للمباراة بسيطرة كاملة من جانب أصحاب الأرض ولكن دون تسجيل أي أهداف، وتألق الحارس نافاس وزاد عن مرماه وحافظ على الشباك سلبية.

ومع بداية الشوط الثاني فاجئ باريس سان جيرمان الجميع، وسجل كيليان مبابي الهدف الأول مع مطلع الدقيقة 50 وسط ذهول من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وكثف مانشستر سيتي الهجمات والضغط من أجل إحراز التعادل، وبالفعل تمكن رحيم ستيرلينج أن يسجل الهدف الأول مع مطلع الدقيقة 63 لتعود المباراة لنقطة البداية من جديد.

وبعد نزول جابرييل خيسوس من مقاعد البدلاء والمشاركة خلال المباراة تمكن أن يسجل الهدف الثاني مع مطلع الدقيقة 77 لتنتهي المباراة عند هذه النتيجة بفوز هام لأصحاب الأرض يضمن لهم صدارة المجموعة الأولى أمام باريس سان جيرمان.