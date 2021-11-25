/662923/صلاح-العالمي-يقود-ليفربول-لعبور-بورتو-البرتغالي-بدوري-أبطال-أوروبا

فاز فريق ليفربول الإنجليزي على بورتو البرتغالي، بهدفين مقابل لا شئ، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقاد محمد صلاح، نجم الريدز في تحقيق الفوز الخامس على التوالي في المجموعة الحديدية هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا.

وسيطر ليفربول على مجريات اللقاء ولكن لم يتمكن من تسجيل أي أهداف خلال الشوط الأول للمباراة.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن تياجو ألكانتارا لاعب خط وسط ليفربول أن يسجل الهدف الأول من تسديدة رائعة للغاية سكنت شباك حارس بورتو.

ومع بداية الدقيقة 70 قدم محمد صلاح لوحة فنية وسجل الهدف الثاني لفريق ليفربول على طريقة الكبار ونال إعجاب وتصفيق الجماهير الحاضرة خلال المباراة.

وغادر محمد صلاح ملعب المباراة مع مطلع الدقيقة 77 بعد الإطمئنان للنتيجة والاستعداد للمباريات القادمة بالدوري.

يذكر أن محمد صلاح عادل أهداف ستيفن جيرارد بدوري أبطال أوروبا بتسجيل 14 هدفا على ملعب أنفيلد.