/662927/عبدلله-رشدي-الزوجة-التي-ترفض-التعدد-تطلب-الطلاق-وترد-المهر-للزوج

تحدث الداعية الشيخ عبد الله رشدي، عن اشكالية تعدد الزوجات والتي اثارت الرأي العام الأونة الأخيرة بشكل كبير، وتصدرت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي.

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قال الداعية عبدالله رشدي:” أباح الله تعدد الزوجاتِ وشَرَطَه بالقدرةِ على العدل، والمرأة التي تستحيل حياتُها مع التعدد لها طلب الطلاق مع إرجاعِ المهر لزوجها، وللمرأة قبل الزواجِ أن تشترط على الزوج ألا يتزوج عليها-كما هو مذهب السادة الحنابلة- فإن أَخَلَّ بالشرط فلها فَسْخُ العقدِ. أما القول بأن التعددَ ممنوعٌ و لا يجوز إلا عند مرض الزوجة الأولى فهو كلامٌ ساقِطٌ لا دليل عليه في الشرع”.

عبدلله رشدي: الزوجة التي ترفض التعدد تطلب الطلاق وترد المهر للزوج

وتابع الشيخ عبدالله رشدي:” وبذا يُعلَمُ أنَّ كلَّ صوتٍ ينادي بمنع التعدِّدِ فهو صوتٌ لا ينضبطُ بمعيارِ الشرعِ الشريف ونحن رافضون له”.

جدير بالذكر ان الداعية الإسلامي، عبدالله رشدي، علق سابقا على ما قاله المفكر خالد منتصر، بشأن مسألة وجود عذاب فى القبر من عدمه.

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بسبب عذاب القبر.. عبدلله رشدي يهاجم خالد منتصر

وقال الداعية الإسلامي عبدالله رشدي:" الذى قال إن هناك عذابًا ونعيمًا فى القبر هو الله ورسوله، فإن كنت تخشاه فأحسن طاعة ربك، وإن يم يعجبك عذاب القبر فعذاب الآخرة فى الانتظار.

وتابع:" فالله يقول:" ولعذاب الآخرة أشد وأبقى"، وفى إشارة إلى المفكر خالد منتصر، قال الداعية عبدالله رشدي:"وحين نضع كلام الله ورسوله موضع الاستهزراء يا دكتور خالد فقلوبنا فيها مرض، مرض الطعن فى الدين باستخدام فزاعة العلم والتطور، وحين يستمر التمويل والسبوبة، وحتى تستمر المعركة الموهومة بين الدين والعلم.