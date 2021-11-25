/662928/وفاة-المستشار-جلال-إبراهيم-رئيس-نادي-الزمالك-الأسبق

توفي منذ قليل المستشار جلال إبراهيم، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ووالد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك نعي للمتستشار جلال إبراهيم، رئيس القلعة البيضاء الأسبق.

يذكر أن المستشار جلال غبراهيم ترأس نادي الزمالك خلال فترات عديدة سابقة وحقق نجاحات إدارية عديدة.

قناة الزمالك تعلن إذاعة مؤتمر مرتضى منصور بعد قرار المنع من دخول النادي عبر برنامج زملكاوي

أعلنت قناة الزمالك إذاعة المؤتمر الخاص بالمستشار مرتضى منصور، رئيس النادي والذي أقيم صباح اليوم قبل التواجد داخل مقر النادي.

وفاجئ خالد الغندور، مقدم برنامج زملكاوي، الجميع وأعلن أنه سوف يقوم بإذاعة جزء خاص من مؤتمر مرتضى منصور رئيس النادي، ثم التعليق عليه من جديد.

وتم إذاعة 3 دقائق من المؤتمر الصحفي الخاص برئيس نادي الزمالك فقط.

منع قناة الزمالك من دخول النادي بعد تجاهل مؤتمر مرتضى منصور

أصدر مسئولوا الزمالك قرار بمنع قناه الزمالك من دخول النادي لحين اشعار آخر بسبب عدم تناولها اي خبر برجوع مجلس مرتضى منصور وعدم تغطيه المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم للإعلان عن عدة قرارات.

وكانت في التغطية الإعلامية أكثر من قناة عربية، ومواقع مصرية، في اختفاء تام لقناة الزمالك عن تغطية أجواء المؤتمر.

تصريحات مرتضى منصور

وقال مرتضى منصور: " عقد محمد إبراهيم مكتوب فيه أن يحصل فريقه السابق على 2 مليون يورو، ولم يراجع أحد العقد، هو احنا في مصر بنتعامل باليورو؟، محمد إبراهيم اتباع للمقاصة بالجنية يبقى البند دا لاغي لأننا معندناش تعامل باليورو".

وأكمل: " شيكابالا مشكلته منذ عام 2006، وكنا نسدد الغرامات التي عليه حتى حجزممدوح عباس على ارصدة النادي ووصلت لغرامة كبيرة الأن".

وأشار أن وزير الرياضة ليس بهذا الشكل، لتكون عودته للزمالك 24 ساعة كما هو متصور بعض الإعلامين.

وواصل: "يوجد ناس بتقبض بتفبرك اخبار منذ أمس، مثل اني هرجع ساسي وهرجع القيد هو انا سوبر مان عشان اعمل كل دا، هو انا لابس بامبرز عشان اقعد ٢٤ ساعة، كل دا كلام فارغ انا رحل قانون واعرف كل دا كويس".

وأكد أنه لا يوجد عضو في نادي الزمالك لن يكون له حق الانتخاب جميع الاعضاء سيستخرج لهم كارنيهات جديدة الأسبوع المقبل.