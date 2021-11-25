أمين الوكالة المصرية للشراكة يستقبل مدير عام الوكالة الرئاسية الكولومبية

جدة - نرمين السيد - التقى السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بفيفيانا مانريكى مدير عام الوكالة الرئاسية الكولومبية، وهى الجهة الكولومبية المعنية بالتعاون الجنوب جنوب، وذلك بمشاركة السفيرة آنا ميلينا سفيرة كولومبيا بالقاهرة.





تناول اللقاء سُبل التعاون بين الوكالتين المصرية والكولومبية، وكيفية تحقيق أنشطة مشتركة لصالح الدول الإفريقية من خلال بحث مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين فى مجال التعاون الثلاثى فى إفريقيا.

يأتى هذا اللقاء ضمن سياسة الوكالة المصرية باستشراف سبل التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين دعمًا للتعاون الجنوب جنوب، وذلك بهدف تبادل الرؤى والاستفادة من الخبرات المتبادلة والمشاركة فى البرامج التى تصب فى صالح الشعوب الإفريقية.

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