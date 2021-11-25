ريالد مدريد يفوز على شيريف بطل ملدوفا بثلاثية نظيفة بدوري أبطال أوروبا

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فاز ريال مدريد الإسباني على شيريف تيراسبول بطل مولدوفا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: واقيمت مباراة اليوم خارج إسبانيا، وجاءت ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا. وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بمفاجأة كبيرة وفاز شيريف بهدفين مقابل هدف على ملعب سانتياجو بيرنابيو. وسيطر ريال مدريد على مجريات اللقاء بالكامل، وتمكن أن ينهى الشوط الأول بثنائية نظيفة. أحرز الهدف الأول دافيد ألابا عن طريقة ركلة حرة مباشرة، وأضاف توني كروس الهدف الثاني قبل نهاية الشوط بدقيقة واحدة. وسجل كريم بنزيما الهدف الثالث مع مطلع الدقيقة 55 من عمر المباراة. بهذه النتيجة يتصدر ريال مدريد المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة ويبتعد بقارق 3 نقاط عن إنتر ميلان الإيطالي صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

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