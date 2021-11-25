/662929/مرتضى-منصور-ينعي-المستشار-جلال-إبراهيم-رئيس-الزمالك-الأسبق

نعى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جلال إبراهيم، رئيس القلعة البيضاء الأسبق، والذي وافته المنيه منذ قليل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب مرتضى منصور عبر حسابة الرسمي “فيس بوك” “المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ينعى المستشار جلال إبراهيم رئيس نادى الزمالك الأسبق الذي وافته المنية اليوم داعيًا الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ولقد امر المستشار مرتضي منصور ان تتم صلاة الجنازةً علي المرحوم داخل المسجد الكبير في نادي الزمالك وان يشيع جثمانة الطاهر من داخل النادي

وأكد المستشار مرتضي منصور أن المستشار جلال إبراهيم هو واحد من أصدق الرجال وآخلصهم أفني عمره بالكامل في خدمة نادي الزمالك

ويتقدم المستشار مرتضي منصور بخالص التعازي لنجليه المستشار أحمد جلال إبراهيم والمستشار نادر جلال .

وفاة المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق

توفي منذ قليل المستشار جلال إبراهيم، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ووالد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي.

ونشر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك نعي للمتستشار جلال إبراهيم، رئيس القلعة البيضاء الأسبق.

يذكر أن المستشار جلال غبراهيم ترأس نادي الزمالك خلال فترات عديدة سابقة وحقق نجاحات إدارية عديدة.

قناة الزمالك تعلن إذاعة مؤتمر مرتضى منصور بعد قرار المنع من دخول النادي عبر برنامج زملكاوي

أعلنت قناة الزمالك إذاعة المؤتمر الخاص بالمستشار مرتضى منصور، رئيس النادي والذي أقيم صباح اليوم قبل التواجد داخل مقر النادي.

وفاجئ خالد الغندور، مقدم برنامج زملكاوي، الجميع وأعلن أنه سوف يقوم بإذاعة جزء خاص من مؤتمر مرتضى منصور رئيس النادي، ثم التعليق عليه من جديد.

وتم إذاعة 3 دقائق من المؤتمر الصحفي الخاص برئيس نادي الزمالك فقط.

منع قناة الزمالك من دخول النادي بعد تجاهل مؤتمر مرتضى منصور

أصدر مسئولوا الزمالك قرار بمنع قناه الزمالك من دخول النادي لحين اشعار آخر بسبب عدم تناولها اي خبر برجوع مجلس مرتضى منصور وعدم تغطيه المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم للإعلان عن عدة قرارات.

وكانت في التغطية الإعلامية أكثر من قناة عربية، ومواقع مصرية، في اختفاء تام لقناة الزمالك عن تغطية أجواء المؤتمر.