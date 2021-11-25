الأرصاد تعلن عن مفاجأة فى طقس الـ 6 أيام المقبلة.. صورة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن درجات الحرارة سترتفع، خلال الأيام المقبلة، بقيم تتراح من 2 إلى 5 درجات مئوية.

ولفتت إلى أن الطقس سيكون، خلال هذه الأيام، معتدلا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، محذرة من أنه سيكون باردا ليلا على الأنحاء كافة.

جدير بالذكر، أن موجة من الطقس السيئ قد ضربت البلاد يوم السبت الماضى، ما أدى إلى سقوط أمطار غزيرة على محافظات السواحل الشمالية وخصوصا الإسكندرية، وعدد من محافظات شمال الوجه البحرى وامتدت إلى القاهرة.