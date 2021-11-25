ضربة جديدة من صحة سوهاج.. سقوط خريج زراعة ينتحل صفة طبيب (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج عن نجاح فريق من تفتيش العلاج الحر، بتوجيهات من الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، فى ضبط خريج كلية زراعة ينتحل صفة طبيب مختص فى طب الأسرة، ويدعى حصوله على دكتوراة فى التغذية العلاجية والمناعة.





ويزعم المذكور أيضًا، أنه مختص إصابات وتأهيل ومدرب لياقة بدنية، ويوهم مرضاه من السيدات وكبار السن، بالعلاج بالإبر الصينية ودودة العلق وكذلك تقويم العمود الفقرى باستخدام تقنيات العلاج اليدوى "الكايرو براكتك" والعلاج بالحجامة والتدليك. وقال الدكتور محمد محسن عساف، مدير إدارة العلاج الحر، إنه بمداهمة المركز الوهمى، تم ضبط الطبيب المزيف لدى إجرائه الكشف على إحدى السيدات ومعها روشتة تحمل اسمه واسم المركز. وأضاف أنه يخدع مرضاه ويتاجر بالدين ويداوى بالحجامة وسم النحل، ويصنع تركيبات لعلاج الضعف الجنسى وتساقط الشعر والنحافة والسمنة وإزالة التجاعيد ونفخ الشفاه. ضبط فريق التفتيش بقيادة الدكتور محمد محسن عساف، أجهزة متعددة وخاصة بمهنة العلاج الطبيعى لدى الطبيب المزيف، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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