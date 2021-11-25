/662926/ميلان-الإيطالي-يحقق-فوز-غالي-على-حساب-أتلتيكو-مدريد-بدوري-أبطال-أوروبا

فاجئ ميلان الإيطالي فريق أتلتيكو مدريد، وحقق الفوز عليه بهدف نظيف وغالي، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان ميلان الإيطالي قد فقد الأمل في التأهل للدور القادم بسبب صعوبة الحصول على المركز الثاني، بعدما حصد نقطة واحدة بعد 4 مباريات، ليعود ويفوز على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف وغالي.

أحرز هدف ميلان الوحيد اللاعب جونيور ميسياس مع مطلع الدقيقة 87، ليصل ميلان للنقطة الرابعة ويأتي في المركز الثالث بالمجموعة، خلف بورتو صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

ويستضيف ميلان في المباراة الختامية فريق ليفربول الإنجليزي صاحب الصدارة برصيد 15 نقطة، بعدما حصد العلامة الكاملة، وفاز هو الأخر على بورتو البرتغالي بهدفين مقابل لا شئ.

ويحتاج مبلان للفوز في المباراة الأخيرة، مع تعادل أو خسارة بورتو البرتغالي أمام أتلتيكو مدريد.

وفي حال فوز ميلان أمام ليفربول مع فوز بورتو سينتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي بدلا من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.