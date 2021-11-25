/662932/خاص-أليو-ديانج-يطلب-السفر-إلى-مالي-لإقامة-حفل-زفافه-والأهلي-يوافق

طالب أليو ديانج، لاعب خط وسط النادي الأهلي، من بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، السفر غلى مالي لإقامة حفل زفافه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن اللاعب المالي تحدث مع بيتسو موسيماني على ضرورة السفر لمدة أسبوع إلى مالي، من أجل إقامة حفل زفافه ثم العودة غلى تدريبات الفريق بعد انتهاء فترة الراحة بسبب توقف بطولة الدوري.

ويسافر أليو ديانج إلى مالي بعد نهاية مباراة سموحة، متجها غلى مالي من أجل الترتيب لحفل زفافه، ثم العودة بعد أسبوع للقاهرة للانتظام في تدريبات الفريق من جديد.

وكان بيتسو موسيماني قرر إعطاء اجازة لمدة 7 أيام للاعبي الفريق وذلك بعد نهاية مباراة سموحة بالدوري.

ويتصدر الأهلي جدول تريتب البطولة حاليا برصيد 15 نقطة وذلك بعد الفوز في جميع المباريات.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة بالدوري.. استمرار استبعاد كهربا

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه استعدادًا لمباراة الدوري الممتاز أمام فريق سموحة، والمحدد لها الرابعة عصر غدٍ ضمن منافسات الجولة السادسة للبطولة.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة:

وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، لويس ميكيسوني، محمد هاني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمباراة سموحة. وكان الفريق قد خاض مرانه الرئيسي مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سموحة. وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين، تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الغد.

بيتسو موسيماني

كما عقد بيتسو موسيماني جلسة أخرى مع سامي قمصان مدرب الفريق لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالمباراة.

وبعد ذلك قاد كابليو رانجواجا مخطط الأحمال البدنية تدريبات بدنية متنوعة للاعبين في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة سموحة غدًا.