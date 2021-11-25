لوحات فنية رائعة.. مساء dmc يعرض لشاب حوَّل سطح منزله إلى جنة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عرض برنامج "مساء dmc"، والذى يذاع على قناة dmcالفضائية، ويقدمه الإعلامى رامى رضوان، مساء أمس الأربعاء، تقريرا عن الشاب طه عبيد، والذى قرر تحويل الغرف القديمة والمتهالكة الموجودة أعلى سطح منزله، إلى غرف حديثة باللوح الفنية والنباتات.





وقال طه خلال التقرير: "الأوضة اللى فوق السطح عندنا كانت مهملة، لأن سكانها مكنوش قاعدين فيها، وهى كانت أوضة عادية جدا فوق سطح، عملنا شوية عوامل غيرتها خالص، أنا أول مرة شوفت فيها الأوضة شوفت فيها اللى فى خيالى واللى أنا عاوزه". وأضاف: "كنت عاوز أغيرها، وده كان تحديا كبيرا لى.. وعاوز أخلى الناس تشوف إن أقدر أعمل شىء من لا شىء.. كنت باخد 3 آلاف جنيه، بدفع إيجار المكان ومصاريفى الشخصية، وكنت بوفر جزء من الراتب علشان أشترى الحاجات اللى عاوز أعملها فى السطح". واختتم الشاب طه: "أنا بحب الزرع زى ما بحب الإنسان، ولما خرجت حد من حياتى جبت مكانه زرع".

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