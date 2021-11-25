محمود محيى الدين لـ مساء dmc: صندوق النقد متفائل بـ الاقتصاد المصرى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لـ صندوق النقد الدولى أن "الصندوق" لديه تفاؤل بـ الاقتصاد المصرى فى ظل المشروعات العملاقة التى تحدث حاليا، مؤكدا أن مصر أصبحت محط أنظار العالم فى هذه الآونة.





جاء ذلك، خلال اتصال هاتفى عبر سكايب، مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج مساء dmc، المذاع على قناة dmc الفضائية، مساء أمس الأربعاء.

ولفت محيى الدين إلى أن استمرار تداعيات جائحة كورونا قد يؤثر على معدلات النمو المتوقعة عالميا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن السحب من المخزون الاستراتيجى من النفط بالولايات المتحدة وغيرها من الدول لم يؤثر حتى الآن على الأسعار.

وعن توقعات الشهور المقبلة، أكد المدير التنفيذى لـ صندوق النقد الدولى أن ما سيحدث "فى علم الغيب"، ولا نعرف ما سيحدث من الناحية الاقتصادية على مستوى العالم.