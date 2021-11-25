محيى الدين يكشف لـ مساء dmc توقعات سعر برميل النفط خلال عامين.. فيديو

جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب، مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc الفضائية، مساء أمس الأربعاء.
ولفت محيى الدين إلى أن التوقعات تشير إلى أن متوسط سعر برميل النفط، خلال العامين المقبلين سيتراوح ما بين 55 إلى 80 دولارا، مشيرا إلى أن مؤشرات السوق والعرض والطلب تتحكم فى أسعار النفط فى العالم.
وأكد المدير التنفيذى لـ صندوق النقد لجوء العالم لـ طرق الطاقة البديلة، لمواجهة ظاهرة التغير المناخى، والتكيف وإدارة التحول نحو الأوضاع الاقتصادية الجديدة المتوافقة مع اعتبارات المناخ وفقا لـ اتفاقية باريس، مشيرا إلى أن متوسط النمو العالمى قد يصل إلى 6% هذا العام، منوها إلى انخفاضه العام المقبل، بسبب الآثار الخاصة بـ دلتا كورونا.
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