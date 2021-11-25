عوض تاج الدين: مصر فى نهاية الموجة الرابعة من كورونا.. فيديو

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، فى برنامج اليوم، المذاع على قناة dmc الفضائية، مساء أمس الأربعاء: "نقترب من بدء انخفاض حالات الإصابات بـ كورونا فى الموجة الرابعة"، لافتا إلى أن لقاحات كورونا تقلل خطورة الإصابة به، ولكن لا تمنع الإصابة، ولابد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
وأشار مستشار الرئيس إلى أن جميع لقاحات كورونا لها مدة فاعلية من 6 لـ9 أشهر، وبدأت الدول التى أجريت لقاحات مواطنيها منذ فترة كبيرة إعطاء الجرعة الثالثة أو المعززة، مشيرا إلى أن مصر ستعطى الجرعة الثالثة الفترة المقبلة، وستبدأ بـ الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وكان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، قد أكد أن جرعة لقاح كورونا الثالثة التعزيزية اختيارية، لكن هذا لا يمنع أن الوزارة ستلزم بها كون الدراسات أثبتت فائدتها للمناعة، مشيرا إلى أن الفئات الثلاث الماضية سيتم إرسال رسالة لها خلال الـ 6 المقبلة، للحصول على الجرعة فى نفس مكان الجرعتين الأولى والثانية.
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