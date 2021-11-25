هل دفع «النقطة» للعروسين حلال أم حرام؟.. اعرف الصح

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ضمن مبادرة اعرف الصح: "النُّقُوط والهدايا التى تُقَدَّم للعروسين مرجعها للعُرْف، فما كان دينًا فيجب رده، وما كان هبة فلا يجوز لدافعها الرجوع فيها".

وأضافت: "من العادات المستحبة التى حث عليها الشرع الشريف التهادى بين الناس وقبول الهدية، فهو أمر مرغوب فيه وله أثر عظيم فى زيادة الود والمحبة بين الناس، قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "تهادوا تحابوا".. ومن صور تلك الهدايا ما يقدمه بعض الناس للعروسين من مال أو هدايا بمناسبة زواجهما، أو ما يَهدِيهِ بعض الناس لبعضهم فى المناسبات السعيدة بصفة عامة وهو ما يُسمى بـ النقطة أو النقوط".

واستطردت "الإفتاء": "اختلف الفقهاء فى تكييف النقوط، فمنهم مَن اعتبره قَرْضًا يجب سدادُهُ مستقبلًا، ومنهم مَن اعتبره هبةً لا تُردُّ، وذهب الحنفية إلى أنه يُرجع فيه إلى عُرف الناس وعاداتهم، فإن كانت عادة الناس استقرت على أَنَّ دفع النقوط يُعَدُّ قرضًا، فيجب على آخذ النقوط رده لمن دفعه إليه، وإن استقرت عادة الناس على اعتبار النقوط هبةً فلا يجوز لدافعها الرجوع فيها ولا يجب على آخذها أن يَرُدَّها، وهو الراجح المُفتَى به".