ما حكم تخزين الحبل السرى للمولود لاستخدامه فى العلاج؟.. الإفتاء تجيب

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ضمن مبادرة "اعرف الصح": "يجوز شرعًا تخزين الحبل السرى للمولود، لاستخدامه فيما بعد فى العلاج، أو إجراء الأبحاث الطبية عليه، بشرط أن يكون بعيدًا عن البيع والشراء والتجارة".

وأضافت: "الحبل السُّرى أحد أهم مصادر الخلايا الجذعية، وقد اعتاد الناس على رمى الحبل السرى للجنين أو دفنه قبل اكتشاف الخلايا الجذعية أو إمكانية استخراجها منه، وقد ثبت أن هذه الخلايا تساعد فى علاج كثير من الأمراض المستعصية، كما يمكن استخدامها فى التعويض عن أعضاء كاملة تالفة فى الجسم، وهى لا تحمل الصفات الوراثية، فلا يكون فيها شبهة اختلاط للأنساب ولا صعوبة فى العلاج حتى مع الغير".

واستطرد دار الإفتاء: "من المقرر شرعًا جواز عمليات نقلِ وزرع الأعضاء البشرية من الإنسان بالشروط التى حَدَّدها العلماء لذلك، فهى من الوسائل الطبية التى ثبتت فاعليتها فى العلاج بإذن الله تعالى للمحافظة على النفس، سواء من الحى للحى أو من الميت الذى تحقق موته إلى الحى بالشروط التى حددها العلماء لذلك، فتكون الخلايا الجذعية المستخرجة من الحبل السرى من باب أولى، لأنها تتحقق فيها هذه الشروط وليس فيها ضرر على الإنسان".