طقس الخميس.. اعتدال درجات الحرارة وشبورة مستمرة.. القاهرة 25

جدة - نرمين السيد - ولفتت إلى أن الطقس سيكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلا على الأنحاء كافة. وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. حالة الطقس اليوم ولفتت الأرصاد إلى أنه بالنسبة لـ حالة البحرالمتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 25 16 الإسكندرية 24 14 وادى النطرون 24 15 طنطا 25 16 شبين الكوم 25 16 دمنهور 25 15 بلطيم 24 16 مطروح 23 14 السلوم 22 14 سيوة 25 11 بورسعيد 24 15 دمياط 24 15 الزقازيق 25 16 المنصورة 25 15 الإسماعيلية 25 12 السويس 26 13 العريش 24 15 رفح 23 15 رأس سدر 23 15 نخل 21 08 نويبع 22 16 طابا 24 16 كاترين 20 08 الطور 25 12 شرم الشيخ 28 20 الغردقة 28 18 مرسى علم 27 19 الفيوم 25 15 بنى سويف 25 14 المنيا 26 13 أسيوط 26 12 سوهاج 26 12 قنا 27 12 الأقصر 28 12 أسوان 29 13 إدفو 29 12 أبوسمبل 29 12 الوادى الجديد 27 11 حلايب 25 18 شلاتين 27 17

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