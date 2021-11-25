أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021

جدة - نرمين السيد - الأقصر

تستضيف مدينة الأقصر حدثا عالميا يتمثل في إعادة إحياء طريق الكواكب الفرعونية بين معبدي الأقصر والكرنك المعروف بطريق الكباش.

القاهرة

تنظم جامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة والأسرة والطفولة"، بالتعاون والتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، احتفالية إطلاق كتيب "حملة المحفظة الوردية: المبادرة الإقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية" وذلك عبر المنصة الرقمية.

القاهرة

تقوم جامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة المرأة والأسرة والطفولة"، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، والمكتب الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بإنارة المبنى العريق للأمانة العامة للجامعة بالقاهرة باللون البرتقالي، في حدث تاريخي للعام الثالث على التوالي، وذلك تضامناً مع حملة "العالم برتقالي"، للتوعية بالعنف ضد المرأة، وحملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة تحت عنوان "الرجال والنساء معا.. حان وقت العمل".

الإسكندرية

تقوم مكتبة الإسكندرية، من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بإضاءة مبنى المكتبة باللون البرتقالي للسنة الرابعة على التوالي بمناسبة حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

القاهرة

يفتتح الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، المقر الجديد للاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية، الذي تم الانتهاء من تشييده وفق أحدث النظم العالمية في المنشآت الرياضية.

عواصم المحافظات

تبدأ مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.. حيث يلتقي الأهلي مع سموحة على ملعب "الأهلي وي السلام" ويلتقي "سيراميكا كليوباترا" مع الزمالك، على استاد المقاولون العرب والاتحاد السكندري وفاركو على استاد الإسكندرية.

برلين

تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رئيس وزراء بولندا ماتيوز موراويكي، في المستشارية الفيدرالية ببرلين؛ لبحث آخر مستجدات الوضع على الحدود البولندية البيلاروسية.

تونس

يحتضن ملعب ألعاب القوى بمدينة "رادس" في تونس، منافسات النسخة الثامنة للبطولة العربية لألعاب القوى للناشئين والناشئات، بمشاركة 15 دولة و381 رياضيا.

تونس

تشارك وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية آمال بلحاج موسى في أعمال الاجتماع العاشر للمجلس الأعلى لـ منظمة المرأة العربية المقرر عقده بالقاهرة.