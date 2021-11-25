الصحف تبرز استقبال الرئيس السيسى لمستشار ملك البحرين

جدة - نرمين السيد - تحت عنوان "السيسى يؤكد خصوصية العلاقات بين القاهرة والمنامة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس السيسى أكد خصوصية العلاقات المصرية البحرينية وتوافق وجهات النظر والرؤى بين مصر والبحرين تجاه كافة القضايا.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى أمس الشيخ خالد بن أحمد مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية بحضور سامح شكرى وزير الخارجية والسفير هشام الجودر سفير مملكة البحرين لدى القاهرة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله: إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق بالاستعداد لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين فى الربع الأول من عام 2022، كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة بين البلدين بشان مةاجهة التحديات التى تتعرض لها الأمة العربية.

وفى صفحتها الأولى وتحت عنوان "اليوم.. أنظار العالم تتجه نحو طريق الكباش بالأقصر"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه فى الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، تتجه أنظار العالم صوب مدينة الأقصر، حيث يتم إزاحة الستار عن طريق الكباش فى احتفالية عالمية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكبار رجال الدولة وجميع محافظى الأقصر السابقين، ممن كان لهم دور بارز فى مشروع طريق الكباش، وعدد كبير من سفراء الدول الأجنبية، ومن المنتظر أن يمتد الحفل حتى التاسعة مساء، بمشاركة 100 شخصية عامة و35 سفيرا.

وفى صفحتها الأولى أيضا وتحت عنون "55.5 مليار جنيه لتحويل 4 ملايين فدان للرى الحديث"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه فى إطار توجيهات الرئيس السيسى بدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفى مقدمتها القطاع الزراعى، أصدر البنك المركزى مبادرة جديدة لتمويل التحول لاستخدام وسائل الرى الحديث فى الأراضى الزراعية، بتكلفة 55.5 مليار جنيه، بضمان وزارة المالية، من أجل تمويل مشروع تحويل حوالى 4 ملايين فدان لاستخدام الوسائل الحديثة والذكية لرى الأراضى الزراعية.

وأشار المركزى إلى أنه يتم من خلال المبادرة السماح بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية أو المنشأة بغرض التحول لطرق الرى الحديثة عن طريق البنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى، حيث يقوم المزارعون المستفيدون من المبادرة بسداد تكلفة التحول لنظم الرى الحديثة للبنوك، على أقساط خلال 10 سنوات دون تحميلهم أى فوائد، مبينا أنه يتم سداد أول قسط بعد عام من إنهاء التنفيذ والتحول الكامل لنظم الرى المستهدفة، على أن يقوم البنك المركزى بتعويض البنوك بالمشاركة مع وزارة المالية.

وتحت عنوان "وزير الدفاع يشيد بدور أبطال القوات المسلحة لتهيئة المناخ الآمن للتنمية فى سيناء"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أشاد بالدور الذى يقوم به أبطال القوات المسلحة لتهيئة المناخ الآمن لاستمرار عملية التنمية بهدف توفير الحياة الكريمة لجميع أبناء سيناء، معربا عن تقديره للدور الوطنى الذى يقوم به شيوخ وعواقل سيناء الشرفاء، الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والاستقرار.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال تفقد وزير الدفاع، معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى الجيش الثانى الميدانى، الذين يتم دفعهم لأداء الواجب الوطنى بشمال سيناء، وذلك وفقا لأحدث البرامج العلمية ووسائل التدريب المتطورة، التى تسهم فى تحقيق أقصى درجات الواقعية، بما يتناسب مع طبيعة المهام التى يكلفون بها.

وأعرب الفريق أول محمد زكى، عن سعادته بتفهم جميع عناصر المنظومة طبيعة المسئولية الملقاة على عاتقهم، للحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بهذه الرقعة الغالية من أرض مصر، وقام بتكريم عدد من المتميزين تقديرا لجهودهم وتفانيهم فى الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالى، وأداء المهام والواجبات المكلفين بها بتفان وإخلاص.

وفى الشأن الاقتصادى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية استعرضت خلال اجتماع مجلس الـوزراء امس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام المالى الجارى ۲۰۲۲/۲۰۲۱.

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها: إن المؤشرات المبدئية توضح أن الاقتصاد المصرى حقق معدل نمو بلغ ۹٫۸% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، وهـو أعلى معدل نمو ربع سنوى على امتداد العقدين الماضيين مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالى ۲۰۲۱/۲۰۲۰ ما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد، والاتجاه نحو التعافى من جائحة كورونا.

وأضافت أنه من المتوقع تواصل ارتفاع معدل النمو السنوى ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالى الجارى مدفوعا بالطفرة المحققة فى معدلات النمو بالربع الأول مشيرة إلى أن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت فى تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول.

وفى تناولها للشان المحلى أيضا ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد أن مشروع الضبعة يكرس دخول مصر عصرا جديدا نحو بدء تحقيق الحلم النووى المصرى، كما يساهم فى تفعيل استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء كأحد الأركان الأساسية للتنمية المستدامة باعتباره أحد مصادر الطاقة النظيفة.

وأضافت الصحيفة أن د. مدبولى أشاد، خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء أمس، باحتفالية افتتاح قاعة الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن المدينة تؤكد الاهتمام بالقوة الناعمة فى مصر، كما أنها رسالة واضحة بأن مصر ستظل منارة للفنون والثقافة والإبـداع فى محيطها الإقليمى والدائرة العالمية. وأكد استكمال التجهيزات لافتتاح طريق الكباش بالأقصر اليوم، حتى يعكس هذا الحدث عظمة هذا الوطن وقدرته على ابهار العالم بحضارته.

وأشـار د. مدبولى إلى أن الحكومة تعد حاليا استراتيجية واضحة للسنوات الخمس القادمة تحدد دور كل من الحكومة والقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، والقطاعات التى سيتولى قيادتها القطاع الخاص تمهيدا لنشرها بنهاية العام الجارى.

وقال إن مشروع معهد السينما الجديد بأكاديمية الفنون يؤكد اهتمام القيادة السياسية بادوات القوى الناعمة، ويمثل نقلة نوعية فى إعداد الـكـوادر القادرة على استعادة أمجاد السينما المصرية.

وتحت عنوان "اليوم.. مصر ترأس الاجتماع الوزارى لمنتدى غاز شرق المتوسط"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن مصر ترأس اليوم الاجتماع الوزارى السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط، وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول أن مصر كأحد الأعضاء المؤسسين بالمنتدى تتمتع بمزايا تنافسية متميزة تؤهلها لتكون مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز فى شرق المتوسط فى ظل الاكتشافات الكبرى وحقول الغاز التى تمت تنميتها وبنية أساسية متميزة ممثلة فى مصنعى إسالة الغاز الطبيعى غلى البحر المتوسط بطاقة 14 مليون طن سنويا بالإضافة إلى شبكة قومية تنقل الغاز داخل مصر وأخرى تربطنا بدول الجوار بالإضافة إلى أنها سوق كبير للاستهلاك.