/662933/مواعيد-مباريات-اليوم-الخميس-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الخميس مباريات هامة فى مختلف ملاعب العالم على رأسها، مباراتي الأهلي أمام سموحة، والزمالك ضد سيراميكا كيلوبترا في الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات الدوري الأوروبي جالاتا سراي مارسيليا الساعة 7:45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium موناكوضد ريال سوسييداد الساعة 10 مساء عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium أولمبياكوس ضد فناربخشة الساعة 10 مساء عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium ليستر سيتي ضد ليجيا وارسو الساعة 10 مساء عبر قنوات beIN Sports HD 1 English ريال بيتيس ضد فرينكفاروزي في تمام الساعة 10 مساء مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي كيرات الماتي ضد بازل الساعة 5:30 مساء مورا ضد توتنهام الساعة 7:45 مساء روما ضد زوريا لوهانسك الساعة 10 مساء مواعيد مباريات الدوري المصري تقام مباراة الاتحاد ضد فاركو والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 3 مساء سيراميكا أمام نادي الزمالك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 4 مساء الأهلى أمام فريق سموحة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 4 مساء

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