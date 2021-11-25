/662934/موعد-مباراة-الأهلي-أمام-سموحة-والقنوات-الناقلة

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الخميس أمام نظيرة سموحة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتربع الأهلي على قمة جدول ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات متتالية على أندية: الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة.

فيما فريق سموحة فيحتل المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط جمعها من انتصار وحيد و3 تعادلات، ويملك الفريق مباراة مؤجلة.

القنوات الناقلة

ومن المقرر إذاعة مباراة الأهلي ضد سموحة عبر قنوات أون تايم سبورتس 1.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة:

وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، لويس ميكيسوني، محمد هاني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.

وتمكن الأهلي أن يحقق الفوز في المباراة الأخيرة أمام غزل المحلة بصعوبة شديدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تم تأجيل مباراة سموحة وطلائع الجيش بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويعاون محمود البنا في مباراة الأهلي وسموحة كلا من، هاني خيري، محمد محمود لطفي، ومحمد وفا حكماً رابعا.

بينما يتواجد على تقنية الفيديو كلا من، محمد دسوقي، وهشام الدسوقي.

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من خمس مباريات، حيث فاز على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة.