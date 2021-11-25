/662936/تعرف-على-تاريخ-مواجهات-الأهلي-أمام-سموحة-قبل-مباراة-اليوم

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الخميس أمام نظيرة سموحة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحقق الأهلي الفوز في 12 مباراة، والتعادل نتيجة 7 مباريات، خمسة منها بنتيجة التعادل الإيجابي، واثنتان بنتيجة التعادل السلبي، فيما حقق سموحة الفوز في 3 مباريات فقط.

الفوز بنتيجة 4-0 هو الأكبر للأهلي على فريق سموحة في مسابقة الدوري العام، وتحقق ذلك في الدور الثاني من موسم 2019 – 2020، وأحرز رباعية الأهلي كل من محمد شريف هدفين وأضاف حسين الشحات وعلي معلول هدفين آخرين.

القنوات الناقلة

ومن المقرر إذاعة مباراة الأهلي ضد سموحة عبر قنوات أون تايم سبورتس 1.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة:

وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، لويس ميكيسوني، محمد هاني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.

وتمكن الأهلي أن يحقق الفوز في المباراة الأخيرة أمام غزل المحلة بصعوبة شديدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تم تأجيل مباراة سموحة وطلائع الجيش بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويعاون محمود البنا في مباراة الأهلي وسموحة كلا من، هاني خيري، محمد محمود لطفي، ومحمد وفا حكماً رابعا.

بينما يتواجد على تقنية الفيديو كلا من، محمد دسوقي، وهشام الدسوقي.

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من خمس مباريات، حيث فاز على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة.