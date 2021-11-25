مدبولى: الحكومة مستمرة فى دعم سوق الأوراق المالية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.





بحث رئيس الوزراء، آخر التطورات والمستجدات فى سوق الأوراق المالية المصرية، وكذا استعراض موقف برنامج الطروحات الحكومية والذى من شأنه أن يسهم فى دعم وتقوية السوق المصرية. جاء الاجتماع استكمالا لسلسلة اللقاءات التى يجريها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع ممثلى كبريات المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية، وممثلى صناديق الاستثمار، لاستعراض ما يشهده الاقتصاد المصرى من تطورات على مختلف المستويات، وكذا تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التى تزخر بها مصر فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى الجريء والطموح الذى تبنته ونفذته الحكومة المصرية، والذى ساهم فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى قوية، واستعاد ثقة القطاع الخاص، وكذا الاستقرار فى مؤشرات الاقتصاد الكلى. وفى ذات السياق أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة مستمرة فى تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لسوق الأوراق المالية، لتستعيد دورها الرائد، وكذا لتتمكن من لعب دور أكبر فى دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا مواصلة الحكومة تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من خلال سوق الأوراق المالية، لما لذلك الإجراء من تأثير إيجابى على قدرات وامكانيات الشركات وكذلك سوق الأوراق المالية.

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