نقل مايا مرسى إلى المستشفى بعد تعرضها لحادث سير

جدة - نرمين السيد - نقلت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، لأحد المستشفيات القريبة من مطار القاهرة الدولى، بعد تعرضها لحادث تصادم صباح اليوم الخميس، عند مسجد فيصل بمطار القاهرة الدولى.





وكانت الدكتورة مايا مرسى فى طريقها لمطار القاهرة، للسفر على رحلة مصر للطيران المتجهة إلى مطار الأقصر للمشاركة فى احتفالية طريق الكباش، المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس.

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