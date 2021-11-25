حياة كريمة تنقذ أهالى أسوان المتضررين من السيول (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" جهود حياة كريمة فى أسوان. وشارك مع القوافل الطبية مبادرات صحة المرأة والاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة، كما وفرت أيضا لقاح كورونا وجميع أمصال لدغ العقارب، كما أعلنت عن حملة تبرعات لأهل أسوان لدعم متضررى السيول فى مختلف البنوك والرسائل النصية على رقم 9509.

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