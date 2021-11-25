أكثر من 100 وسيلة إعلامة عالمية تنقل احتفالية طريق الكباش (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشارت لما جبريل خلال برنامج "هذا الصباح" على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه توجد أكثر من 100 وسيلة إعلامة عالمية على أرض الأقصر لنقل احتفالية طريق الكباش والتى سيشهدها سفراء وشخصيات عالمية بارزة، والتى حرصت أن تكون شاهدة على يوم تاريخيا فى حياة المصريين الذين يحققون الإنجازات رغم كل التحديات التى تواجههم.
ولفتت "جبريل" إلى أن مدينة الأقصر شهدت خلال الأيام الماضية تجهيزات ضخمة لنقل الاحتفالية العالمية بشكل يليق باسم مصر ومكانتها عالميا خصوصا بعد النجاح الكبير الذى حققه موكب الممياوات الملكية، مشيرا إلى أن الاحتفالية ستمتد بطول 2700 متر من معبد الكرنك حتى معبد الأقصر.
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