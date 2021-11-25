توجيهات من التعليم العالى بشأن الجدول الزمنى الفصل الدراسى الأول بالجامعات

فى بداية الاجتماع، نعى المجلس الدكتور منير شلبى رئيس مجلس إدارة المعهد العالى للهندسة بالشرقية، داعين الله - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.
واطمأن الوزير من خلال التقارير الدورية الخاصة بالمعاهد على انتظام سير العملية التعليمية، وانتظام الدراسة بالمعاهد.
شدد الوزير على الالتزام بتنفيذ الجدول الزمنى للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021- 2022.
كما شدد الوزير، على أهمية استمرار المعاهد فى منع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس للمعاهد، إلا بعد حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19)، أو القيام بعمل تحليل PCR يُقدم إسبوعيًا؛ للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، وذلك حرصًا على سلامة كافة مُنتسبى المعاهد، ولضمان استمرار انتظام سير العملية التعليمية بكافة المعاهد.
وشدد الوزير أيضا على ضرورة تكثيف الجهود فى متابعة تنفيذ الخطة المُتكاملة لتطعيم عناصر المنظومة التعليمية (أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب)، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.
كما وجه الوزير عمداء المعاهد بضرورة تقديم تقارير شهرية حول تطوير برامجها وخططها الدراسية، مع ضرورة تحديث اللوائح الداخلية لكل معهد، بما يتفق مع التطورات الحديثة والأطر المرجعية للجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات.
وأشار إلى التوسعات التى تمت فى منظومة التعليم العالى، والتى شهدت طفرة غير مسبوقة بدعم قوى من القيادة السياسية والحكومة، مؤكدًا أن هذا التطوير ليس وليد اللحظة بل هى عملية مُنظمة ومُخططة، وضعت إطارها الدولة المصرية لتراعى احتياجات المجتمع وسوق العمل خلال السنوات القادمة ، رغم وجود العديد من التحديات، وفى مقدمتها فيروس كورونا الذى أصاب العالم أجمع.
وأضاف الوزير أن هذه التوسعات التى تمت فى منظومة التعليم سواء بإنشاء جامعات أو معاهد جديدة أو تطوير البرامج التعليمية الحالية، انعكس على زيادة المُنافسة بين المؤسسات التعليمية المختلفة، الأمر الذى يراعى مصلحة الطلاب والأسر والمجتمع.
ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشؤوون المعاهد وأعضاء هيئة التدريس، وأكد خلالها المجلس على الالتزام الكامل بتنفيذ قانون المعاهد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توجيهات من التعليم العالى بشأن الجدول الزمنى الفصل الدراسى الأول بالجامعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.