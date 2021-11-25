وحضر مراسم التوقيع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و"رودولف كلوتشر"، الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة شركة "بى اس اتش" للأجهزة المنزلية.
ووقع على الاتفاقية المحاسب أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشرف على قطاع الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، و"لويس الفاريز"، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة شركة "بى إس إتش" مصر للأجهزة المنزلية، وأحمد رياض، المدير المالى وعضو مجلس إدارة الشركة.
وبموجب هذا العقد تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص قطعتى الأرض رقمى (7 و8) بالمنطقة الصناعية (جنوب 6 A) بمدينة العاشر من رمضان، إلى شركة "بى إس إتش" للأجهزة المنزلية، بمساحة 160 ألف متر مربع تقريباً، لإقامة مجمع صناعى لتصنيع الأجهزة المنزلية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن توقيع هذا العقد اليوم يأتى تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة الألمانية منذ يونيو 2019 لإنشاء مجمع صناعى لها فى مصر لتصنيع الأجهزة المنزلية، لافتا إلى أن الشركة لا تمتلك أية مصانع فى إفريقيا والشرق الأوسط، وقامت باختيار مصر لموقعها المتميز وقربها من قارات أوروبا وإفريقيا وآسيا، فضلاً عن كونها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير.
وأضاف أن شركة "بى اس اتش" اتخذت عدة خطوات جادة منذ توقيع مذكرة التفاهم فى 2019 لتنفيذ المجمع الصناعى، بما فى ذلك استكمال إجراءات العناية البيئية والمسح الطبوغرافى وتحليل التربة، وترسية عقد التصميم على استشارى مصرى، فضلاً عن الانتهاء من تصميم مخطط المصنع والتصميم الداخلى الأولى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى يشهد التوقيع على عقد بيع أرض لإنشاء مصنع ألمانى للأجهزة المنزلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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