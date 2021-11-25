مايا مرسى تتعرض لحادث سير.. ومصادر: تخضع لفحوصات

كشفت مصادر مقربة للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عن تعرضها لحادث تصادم، صباح اليوم، خلال توجهها لمطار القاهرة، استعدادا للسفر إلى محافظة الأقصر للمشاركة فى احتفالية طريق الكباش، التي ستقام مساء اليوم .
وأشارت المصادر إلى أن حادث السير كان نتيجة اصطدام سيارتها بسيارة أخرى قرب مطار القاهرة، توجهت بعدها لأقرب مستشفى .
واوضحت المصادر قائلة :"الدكتورة مايا بخير وتم نقلها للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان عليها بعد الحادث " .
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