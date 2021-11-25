/662940/وزير-الرياضة-ينعي-وفاة-المستشار-جلال-إبراهيم-رئيس-الزمالك-الأسبق

نعي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق الذي وافته المنية أمس

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما أكد الوزير أن المستشار الراحل قدم الكثير لنادي الزمالك أحد القلاع الرياضية المصرية من خلال فكره وإدارته الحكيمة لمجلس الإدارة، فضلاً عما قدمه المستشار الجليل للقضاء المصري في العديد من المناصب القضائية التي شغلها.

الجدير بالذكر أن توفي أمس المستشار جلال إبراهيم، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ووالد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي.

ونشر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك نعي للمتستشار جلال إبراهيم، رئيس القلعة البيضاء الأسبق.

يذكر أن المستشار جلال غبراهيم ترأس نادي الزمالك خلال فترات عديدة سابقة وحقق نجاحات إدارية عديدة.

أعلنت قناة الزمالك إذاعة المؤتمر الخاص بالمستشار مرتضى منصور، رئيس النادي والذي أقيم أمس قبل التواجد داخل مقر النادي.

وفاجئ خالد الغندور، مقدم برنامج زملكاوي، الجميع وأعلن أنه سوف يقوم بإذاعة جزء خاص من مؤتمر مرتضى منصور رئيس النادي، ثم التعليق عليه من جديد.

وتم إذاعة 3 دقائق من المؤتمر الصحفي الخاص برئيس نادي الزمالك فقط.

أصدر مسئولوا الزمالك قرار بمنع قناه الزمالك من دخول النادي لحين اشعار آخر بسبب عدم تناولها اي خبر برجوع مجلس مرتضى منصور وعدم تغطيه المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم للإعلان عن عدة قرارات.

وكانت في التغطية الإعلامية أكثر من قناة عربية، ومواقع مصرية، في اختفاء تام لقناة الزمالك عن تغطية أجواء المؤتمر.