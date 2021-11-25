البرلمان يناقش تقارير لجنة الشكاوى بشأن 33 إقتراح برغبة مقدمة من النواب..الثلاثاء المقبل

/662945/البرلمان-يناقش-تقارير-لجنة-الشكاوى-بشأن-33-إقتراح-برغبة-مقدمة-من-النوابالثلاثاء-المقبل

تشهد جلسات أعمال مجلس النواب الأاسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة وطلبات الإحاطة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع الجلسة العامة الإسبوع المقبل ⦁ تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من: ⦁العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن تشغيل المخابز المدرجة بالمرحلة الثانية والثالثة بمحافظة أسيوط. ⦁ السيد العضو/ إبراهيم أبو شعيرة، بشأن فتح عدد (2) مخبز آلي (خبز بلدي) بمركز ومدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء. ⦁ العضو/ محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء مكتب تموين مطور فى قرية طوخ الأقلام – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية. ⦁ العضو/ أحمد الشريف، بشأن إنشاء مكتب تموين بمنطقة زاوية عبد القادر والتابعة لحى العامرية أول بالأرض التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية– محافظة الإسكندرية. ⦁ العضو/ زكريا حسان، بشأن إنشاء مجمع مدارس (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) لخدمة قرية الحواويش بحري وقبلي والقرى المجاورة – مركز أخميم – محافظة سوهاج. ⦁ العضو/ محمود أبو الخير، بشأن إجراء توسعات وإنشاء جناح جديد بمدرسة منشأة برديس الابتدائية الجديدة بمركز البلينا – محافظة سوهاج. ⦁ العضو/ محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء مدرسة ابتدائي بقريتي الشراقوة البحرية، البلاصي – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ. ⦁ العضو/ إبراهيم أبو شعيرة، بشأن استكمال العمل بإحلال وتجديد مدرسة الفارابى الثانوية المشتركة بقرية الجورة - إدارة الشيخ زويد التعليمية – محافظة شمال سيناء. ⦁ العضو/ محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن إقامة مدرسة ثانوية صناعية مشتركة على مساحة (2 فدان) بحوض النقاقيل – زمام مركز الجمالية – محافظة الدقهلية. ⦁ العضو/ زكريا حسان، بشأن تركيب بوكسات تليفونات أرضية بقرية الكولا – مركز أخميم – محافظة سوهاج. ⦁ العضو/ إبراهيم أبو شعيرة، بشأن بناء مركز شباب فى قرية أبو طويلة بمدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء. ⦁ العضو/ إبراهيم عويس، بشأن إزالة المبنى الإداري المتهالك بمركز شباب أجهور الصغرى – مركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية. ⦁ العضو/ عبد المنعم عبد العليم، بشأن تدعيم مستشفى سنورس المركزي – محافظة الفيوم، بخمس أجهزة تنفس صناعي للأطفال حديثي الولادة. ⦁ العضو/ محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء وحدة إسعاف داخل الوحدة الصحية بقرية الزهايرة – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية. ⦁ العضوين/ إلهامى البارودى، وخليفة رضوان، بشأن سد العجز الشديد بقوة التمريض بمستشفى سوهاج الجامعي – محافظة سوهاج. ⦁ السيد العضو/ إبراهيم عويس، بشأن تحويل وحدة طب الأسرة – ميت حلفا التابعة للإدارة الصحية بقليوب إلى مركز طبي محافظة القليوبية. ⦁ العضو/ أحمد الشريف، بشأن إنشاء مدرسة تمريض بنين بالعامرية – محافظة الإسكندرية. ⦁ العضو/ علاء سليمان، بشأن إنشاء كوبري لعبور المشاة أمام مصلحة الكهرباء بمنطقة الأربعين بالطريق السريع – محافظة أسيوط. ⦁ العضو/ مجاهد نصار، بشأن إنشاء موقف وجراج متعدد الطوابق يستوعب جميع مواقف السيارات المنتشرة بالميدان بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية. ⦁ العضو/ محمد السعيد عوض، بشأن تغطية الجنابية الموازية لترعة البوهية، لتوسعة طريق السنبلاوين – برهمتوش- محافظة الدقهلية. ⦁ العضو/ مجدى الأمير، بشأن إحلال وتجديد كوبري المعلمين الذي يقع على البحر الصغير بمركز ومدينة المنزلة – محافظة الدقهلية. ⦁ العضو/ ناصر عثمان، بشأن إحلال وتجديد كوبري قرية النواورة على ترعة نجع حمادي الشرقية - مركز البداري – محافظة أسيوط. ⦁ العضو/ جمال الشورى، بشأن إنشاء شبكة مياه شرب لمدينة النجيلة غرب – محافظة مطروح. ⦁ العضو/ زكريا حسان، بشأن استكمال خدمة الصرف الصحي لقريتي العزبة والعرب – مركز أخميم – محافظة سوهاج. ⦁ العضو/ عبد الباقى تركيا، بشأن إحلال وتجديد وتطوير محطة معالجة جميزة بنى عمرو، ومحطة عودة سالم – مركز ومدينة ديرب نجم – محافظة الشرقية. ⦁ العضو/ عادل عامر، بشأن إقامة محطة لمياه الشرب بقرية أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية. ⦁ العضو/ إبراهيم عويس، بشأن إقامة محطة لمياه الشرب بقرية أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية. ⦁ العضو/ محمد سعد الصمودى، بشأن تطوير محطة مياه الشرب بمركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ. ⦁ العضو/ جمال الشورى، بشأن إنشاء شبكة مياه شرب لمدينة برانى – محافظة مطروح. ⦁ العضو/ أحمد حتة، بشأن تبطين ترعة بقرية منشأة حلفا التابعة لمركز العدوة – محافظة المنيا. ⦁ العضو/ هانى مصطفى خضر، بشأن إنشاء كوبري على بحر شبين الكوم يربط الوحدة المحلية بشنوان بالوحدة المحلية باصطبارى – محافظة المنوفية. ⦁ العضو/ مجاهد نصار، بشأن إنشاء مدارس للتمريض فى المراكز الطبية والصحية بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية. رابعًا - استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولي أعمال الجلستين السابقتين. والذي يهدف إلى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية، للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

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